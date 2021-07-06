تراند الفن: ابنة رجاء الجداوي تحكى عن حب والدتها لوالدها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كشفت أميرة حسن مختار، ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن شدة تعلق والدتها بوالدها، موضحة إنها كانت تعشقه وتعتقد دائمًا إنها ستموت قبله، مشيرة إلى سوء حالة والدتها رجاء الجداوي قبل وفاتها، ومدى تماسكها أمام الكاميرا.

وقالت أميرة فى لقائها مع لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة”: “ماكنش عندها ابتسامة فى الفترة الأخيرة، كانت بتظهر أمام الكاميرا وميض، لكن جواها حزين، وكانت بتوصي بابا عليا دائمًا كأنها هى اللي هتمشي الأول”.

واستكملت: “بشوف الصور دائمًا الاقيها حاطة صورنا وأنا فى النص، هى دايما حطاني بينها هى وبابا فى الصور، بقيت اركز من كتر ما انا مرعوبة، وعايشة فى فوبيا فقدانها”.

وأضافت عن حب والدتها لوالدها: “كانوا بيقلعوها الدبلة فى المستشفى ولكنها رفضت، وأنا طمنتها إنى هاخذها، فى البيت كانوا مشتركين فى كل حاجة يقتسموا مع بعض كل شئ حلو، كانت بتعشقه”.

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