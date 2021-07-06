تراند الفن: عرض لشخصية “صلاح الدين الأيوبي” في قصور الثقافة بالأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 صباحاً - نظم فرع قصور ثقافة الأقصر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية؛ حيث عرض بيت ثقافة الأقالتة مسرح عرائس عن شخصية “صلاح الدين الأيوبي” سردتها سلوى جودة، فيما بث قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان “ترشيد المياه”، باعتبار المياه من أهم مصادر الحياة، لذلك يجب الحفاظ على عليها.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية، للشاعر محمد إبراهيم بعنوان “الراية البيضاء” بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية رسم حر باستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر نفذها أحمد إبراهيم، بالإضافة لتنفيذ الجزء الثاني من ورشة حكي بعنوان “الأقصر عاصمة السياحة الثقافية”، كما عقدت محاضرة بعنوان “المخدرات وآثارها على الإنسان” دارت حول تعريف المخدر وتأثيره على الصحة وسلامة الإنسان، ودور الإعلام في توعية المجتمع بخطورتها، ودور المؤسسات في نشر الوعي الفكري بالآثار السلبية المترتبة عليها.

ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية “رسم شخصيات كرتونية بقلم الرصاص ولون أسود نفذتها صفاء قرشي، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم لوحة عن الصيف باستخدام ألوان الفلوماستر والشمع نفذتها صفاء محمد، كذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة اعمال فنية “التظليل بقلم الرصاص” نفذتها حجاجية خيري مع رواد المكتبة.

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