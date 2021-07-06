تراند الفن: دي باول: علينا تقديم كل شئ من أجل قميص الأرجنتين.. وميسي دائما يسبقنا بخطوة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أكد رودريجو دي باول نجم منتخب الأرجنتين على استعداده هو وبقية لاعبي المنتخب لتقديم كل شئ من أجل الفوز ببطولة كوبا أمريكا هذه النسخة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره كولومبيا غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وقال دي بول في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: “نحن هنا لتقديم الإضافة، يجب دائمًا أن تقدم كل شيء من أجل هذا القميص، عندما تعمل بهذه الطريقة، هناك فرصة جيدة لتسير الأمور بشكل جيد”.

وأضاف: “نحن هنا من أجل التطور والمساعدة، كلنا نسير في نفس الطريق، كان أمرًا جيدًا أن أسجل الهدف الأول، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز”.

وتابع: “ميسي يسبقنا جميعًا بخطوة، في الهدف الأول ضد الإكوادور رآني وحدي، ولحسن الحظ فقد ساعدني على التسجيل”.

واختتم نجم الأرجنتين حديثه قائلا: “هدفنا هو أن نلعب مباراة تلو الأخرى، إنه طريق طويل مع منتخبات رائعة، نحن مستعدون للقتال حتى اليوم الأخير من أجل أن نصل إلى النهائي، ونرغب أن نسعد الأرجنتينيين، و”نحن متحمسون ونعلم مدى صعوبة المباراة”.

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