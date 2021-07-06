فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : قد يبدأ تطور مرض السكري النوع 2 بعدم قدرة البنكرياس على إنتاج إمدادات كافية من الأنسولين، لكن العمليات الخارجية يمكن أن تساعد أو تعيق ذلك.
وتشير الأبحاث التقدمية المنشورة في مجلة The Endocrine Society، إلى أن الوقت الذي تأكل فيه يمكن أن يكون له تأثير على مستويات السكر في الدم.
وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة مريم علي: “وجدنا أن الأشخاص الذين بدأوا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض في مستويات السكر في الدم ومقاومة أقل للأنسولين”.
وقالت مريم علي أولئك الذين تناولوا الطعام قبل الساعة 8:30 صباحا لديهم مقاومة أقل للأنسولين، بغض النظر عن عدد الساعات التي تناولوها طوال اليوم. وفقاً لموقع “روسيا اليوم”
وقالت علي: “تشير هذه النتائج إلى أن التوقيت مرتبط بقوة أكبر بإجراءات التمثيل الغذائي من المدة، ويدعم استراتيجيات الأكل المبكر”.
وإذا كنت قادرا على خفض نسبة السكر في الدم – وهو ما يمكن القيام به أيضا من خلال ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي – فيمكنك المساعدة في درء المرض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طبيبة تكشف عن أفضل وقت لتناول الطعام لخفض نسبة السكر في الدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.