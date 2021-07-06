فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يواجه منتخب إسبانيا نظيره إيطاليا اليوم الثلاثاء 6 يوليو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020.
وستقام مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره إسبانيا اليوم في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي.
حراسة المرمى: سيمون.
خط الدفاع: لابورتي، توريس، ألبا، أزبيليكويتا.
خط الوسط: كوكي، بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: توريس، موراتا، أولمو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا ضد إيطاليا في نصف نهائي يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.