تراند الفن: تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا ضد إيطاليا في نصف نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يواجه منتخب إسبانيا نظيره إيطاليا اليوم الثلاثاء 6 يوليو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020.

وستقام مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره إسبانيا اليوم في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي.

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: لابورتي، توريس، ألبا، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كوكي، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: توريس، موراتا، أولمو.

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