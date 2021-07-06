تراند الفن: اليوم..”البحيرة أصل الطرب الشعبي” على مسرح دار أوبرا دمنهور

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قالت المهندسة إيمان مكاوي، مدير دار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة، إن نادي فنون الأوبرا سيستضيف اليوم الثلاثاء، فى السادسة مساء بدار الأوبرا الكاتب الصحفي الزميل محمود دوير، والفنان السيد وهب الله، صوليست فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، في حوار تحت عنوان “البحيرة أصل الطرب الشعبي”.

وأشارت، مدير أوبرا دمنهور، إلى إن هذه الفعالية تأتي ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يدور اللقاء حول أهم مطربي الفنون الشعبية بمحافظة البحيرة وهم: محمد عبد المطلب، كارم محمود، محمد رشدي، ويعقبه عرض فيلم تسجيلي عن هؤلاء المطربين.

يذكر أن محافظة البحيرة أخرجت العديد من الرموز الثقافية والفنية في مختلف المجالات منهم رموز الفن الشعبي مثل المطرب محمد عبد المطلب من مواليد شبراخيت، وقد حفظ القرآن واستمع إلى الأسطوانات في قهاوي البلدة وغنى في مسرح بديعة وأحب غناء المواويل، والمطرب كارم محمود هو مطرب وملحن، وقد لقبه جمهوره بالكروان الطيب وعمل مع كبار أهل الفن والموسيقى والتلحين والغناء في مصر، ومن أغانيه الشهيرة سمرا يا سمرا، على شط بحر الهوى، أمانة عليك، عنابي، والمطرب محمد رشدي ولد بمدينة رشيد، لكنه عاش صباه وشبابه في مدينة دسوق، التحق بالمدارس ولكن تعلقه الشديد بالغناء جعله ينصرف عن التعليم.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية، في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

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