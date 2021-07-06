تراند الفن: السبت القادم.. انطلاق رابطة خريجي الاتحادات والأنشطة الطلابية بحضور إعلامي وسياسي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تنظم رابطة خريجي الاتحادات، والأنشطة الطلابية، الملتقي الأول لها بحضور إعلامي وسياسي السبت القادم، بدار الحكمة في وسط القاهرة.



وقال محمد عز الدين، رئيس مجلس إدارة الرابطة، إن الهدف العام هو توفير فرصة حقيقية لمزيد من الكوادر الشبابية الواعدة من خريجي الاتحادات والأنشطة الطلابية للتحقق والاندماج في العمل العام، وتقديم نماذج قوية من الشباب قادرين علي القيام بدورهم الفاعل في دوران عجلة التنمية والتطوير داخل مجتمعاتهم.



وأضاف عزالدين، في تصريحات صحفية، أن الرابطة أسست في العاشر من أبريل الماضي، وتقوم المؤسسة العربية لإعداد القادة بدور المؤسسة الحاضنة لها، موضحا أن هناك العديد من الشخصيات العامة ستشارك في المتلقي الأول للرابطة.



ودعا رئيس مجلس إدارة الرابطة شباب الاتحادات الجامعية وطلاب الأنشطة للانضمام لهذا الكيان المهم للاستفادة من أنشطته، والمشاركة الفعالة من أجل صناعة قادة للمستقبل في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكينهم.

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