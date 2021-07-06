فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: وثق مشهور سناب شات “يوسف عبدالله” مقطع فيديو طريف لملك التوقعات حسن الصبحان عندما وجه له سؤالا قال فيه:” وش مضايقك في السوشيال ميديا؟!”. فرد الصبحان عليه، قائلا:”يا خي في واحد اللي صدم العيلة وماتت البنت وذاك اللي عيونه خضر والبنات تقولك حزنين وزعلانين عليه عليه وليه”. وأضاف الصبحان:” يعني أنا لو أصدم حمارا طالبوا بسجني 30 عاما وقالوا وين حقوق الحيوان”، حيث دخل السنابي يوسف عبدالله في نوبة ضحك. وجاء ذلك خلال تعليقه على حادثة الشاب الأمريكي الوسيم كاميرون هيرين الذي صدر حكم ضده بالسجن 24 عاما بعد دهسه امرأة وطفلتها الرضيعة، ما أدى إلى مصرعهما أثناء عبورها الطريق بولاية فلوريدا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: ملك التوقعات للمتعاطفين مع الشاب الأمريكي الوسيم:”أنا لو أصدم حمارًا طالبتوا بسجني 30 عامًا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.