تراند الفن: وزير النقل: تمويل فرنسي لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الأنفاق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جون باتيست جيباري وزير النقل الفرنسي؛ لبحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل المختلفة سواء في النقل السككي أو البحري، وخاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الصديقين والتعاون التاريخي بين البلدين في كافة مجالات النقل، وذلك خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إلى فرنسا.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع بالتعاون الحالي مع الشركات الفرنسية لافتا إلى تنفيذها العديد من المشروعات المختلفة في مجالات النقل، حيث تنفذ شركة الستوم الفرنسية مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، كما تعمل الشركة على تطوير نظم الإشارات بخط سكة حديد بني سويف أسيوط بطول 250 كم، بالإضافة الى تنفيذ نظم الإشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي ينفذه تحالف للشركات المصرية الفرنسية بقيادة شركة فينسي الفرنسية.

وأضاف الوزير، أنه هناك تعاون أيضًا مع الشركات الفرنسية في مجال الإدارة والتشغيل لمشروعات النقل المختلفة، حيث تعمل شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان، كما أنه يجري التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأشار وزير النقل إلى أنه يجري التفاوض أيضًا مع شركةTransdev الفرنسية، بالتعاون مع مجموعة شركات مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل أول مشروع BRT في مصر

ونوه إلى أهمية توقيع وزارة النقل خارطة طريق مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تضمنت تقديم حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الأنفاق، وهي مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول وكذلك المشاركة في إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من خلال تنفيذ أعمال أنظمة السكة “الإشارات – الاتصالات – التحكم – القوي الكهربائية – منظومة التذاكر”، بالإضافة إلى الوحدات المتحركة اللازمة للخط السادس، كما تضمنت خارطة الطريق قيام الشركات الفرنسية بتوطين صناعة النقل، خاصة الوحدات المتحركة بمصر من خلال التعاون مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

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