تراند الفن: مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة.. إيطاليا ضد إسبانيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يقدم “القاهرة 24” جدول مواعيد مُباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021، في ملاعب العالم المختلفة، أبرزها مُواجهة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء:

إيطاليا ضد إسبانيا – في الساعة التاسعة مساء – قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا اليوم الثلاثاء

كولومبيا ضد الأرجنتين – الساعة الثالثة فجر الأربعاء – قناة beIN Sports HD 5 Max

مواعيد مباريات كأس العرب تحت 20 سنة اليوم الثلاثاء

السعودية ضد الجزائر – الساعة السابعة مساء – قناة On Time Sports 1 HD.

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