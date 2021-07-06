تراند الفن: الهند تسجل أدنى معدل في إصابات كورونا منذ 4 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 ألف و703 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أدنى مستوى تصل له الإصابات منذ 111 يومًا.

وقالت الوزارة إن الهند سجلت 30 مليونا و619 ألفا و932 حالة حالة إصابة منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأبلغت الهند عن تسجيل 553 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم يتم تسجيله منذ 5 إبريل الماضي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 403 ألف و281 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس بالهند.

وتصدرت ولاية كيرالا عدد الإصابات بـ 8037 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس، كما تماثل 51 ألف حالة من الوباء، ليصل إجمالي المتعافين 29 مليون و752 ألف و294 حالة تعافت من كورونا.

وانخفض عدد الحالات النشطة في الهند إلى 464 ألف و357 حالة نشطة، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الهندية.

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