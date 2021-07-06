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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : كشف محامٍ عن العقوبة التي تنتظر سائق الشاحنة التي سحقت عدداً من المركبات كانت متوقفة أمام إشارة مرور بمحافظة محايل عسير بعدما فقد السيطرة عليها.
وقال المحامي بدر بن فرحان الروقي وفقاً لـ”عكاظ” أنه في الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية؛ كل من ارتكب حادثا مرورياً متعديا أو مفرطاً -والإفراط هنا يكون بعد التحقق منه من قبل المرور قبل إحالته إلي النيابة العامة لاتخاذ الاجراء النظامي به- في حال ثبات التفريط، وحدثت حالة وفاة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع أن شركة التأمين تتحمل الدية والأضرار الناتجة عن الحادث، حسب قيمة بوليصة التأمين المنصوص عليها في العقد.
يذكر أن عطل في مكابح شاحنة ضخمة مسرعة محملة بالبراميل، أمس، تسبب في حادث مروري مروع، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين، بعدما فقد قائد شاحنة السيطرة عليها، واصطدم بعدد من المركبات كانت متوقفة أمام إشارة الضرس الضوئية بمحافظة محايل عسير؛ ما أدى لارتطامها العنيف بالمركبات، ثم انقلبت وتناثرت البراميل التي تحملها على الطريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محامٍ سعودي يكشف عن العقوبة التي تنتظر سائق شاحنة “محايل عسير” التي سحقت عددا من المركبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.