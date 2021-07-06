تراند الفن: تكدس مروري بشارع فيصل.. تعرف على الحالة المرورية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - شهدت الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تكدسًا مروريًا بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية، خاصة شارع فيصل، والطريق الدائري نزلة المنيب، تزامنًا مع ذهاب الموظفين لعملهم.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية؛ حفاظًا على سلامتهم.

وتُتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مُراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مُستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المُرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات.

وتمركز عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000

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