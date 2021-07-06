تراند الفن: حفل ختامي فى نهاية فعاليات تدريب الكوادر الأكاديمية على المشروع الرئاسي مودة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - اختتم معهد إعداد القادة بحلوان بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، فعاليات تدريب الكوادر الأكاديمية على المشروع الرئاسى “مودة” لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والذي أقيم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن، وبمشاركة 114 معهد عالي ومتوسط فى جميع أنحاء مصر.

وعقد اليوم الثلاثاء، العديد من ورش العمل منها الجوانب الصحية والطبية فى العلاقات الأسرية وحاضر بها الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العينى ومقرر المجلس القومى للسكان سابقا، وورشة عمل بعنوان مهارات التواصل والاقناع والعرض الفعال وحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد فوزى وإلى أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، وكذلك ورشة عمل بعنوان: “آليات تنفيذ مودة” وحاضر بها أحمد عباس ممثل وزارة التضامن الاجتماعى ومسئول مشروع مودة بالوزارة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن هذا التدريب يهدف بأن الكوادر الأكاديمية الذين يتم تدريبهم سفراء لمشروع مودة بمعاهدهم، حيث يستهدف التدريب توفير المعلومات اللازمة لطلاب المعاهد حول مفهوم الزواج وكيفية التعامل مع الخلافات والمشكلات الأسرية، مشيرًا إلى أن مشروع مودة مشروع شديد الأهمية ومفيد للطلاب في حياتهم العملية خاصة بعد التخرج، موضحًا أهمية المودة والرحمة في مواجهة المشكلات داخل الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية في تأهيل المقبلين على الزواج، وتأكيدًا على الاهتمام بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوي ومتماسك.

يذكر أن هذا المشروع يستهدف ثلاث مستويات رئيسة تتمثل فى التوعية بالجانب النفسي والاجتماعي والذي يتضمن تعريف الشباب بسمات الحياة الزوجية ومعايير اختيار شريك الحياة، وكذلك التعرف على مقومات الحياة الزوجية والمشكلات الأسرية والطرق الأمثل للتعامل معها، وكذلك التوعية بالجوانب الصحية المتمثلة في الفحص الطبي قبل الزواج، وأيضًا التوعية بالجوانب الشرعية المرتبطة بالزواج، ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة للحد من ظاهر الطلاق التي ارتفعت معدلاتها في المجتمع بشكل ملحوظ.

وعلى هامش ختام فعاليات الدورة التدريبي، أقيم حفل فني تضمن عرض فني من فريق كورال المعهد العالي بمدينة نصر، وتم توزيع شهادات تكريم للمشاركين بالبرنامج.

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