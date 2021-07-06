تراند الفن: مصادر: منح ذوي الأسرى مزايا ذوي الشهداء في التوظيف والجامعات وتسهيلات النقل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - مشفت مصادر، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على شمول ذوي الأسرى، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، بالمزايا الممنوحة لذوي الشهداء ومن في حكمهم، وذلك فيما يتعلق بالتعيين والتثبيت والقبول في الجامعات والكليات وتسهيلات النقل.

ووفقاً لـ”الوطن”، فقد نص قرار المجلس على إضافة حالة رابعة إلى الحالات الواردة ضمن قراره السابق، المتعلق بضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء ومن في حكمهم وقبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم.

وجاء نص الحالة الرابعة كالآتي: “كل مَن أُسر من العسكريين في أثناء المعركة، وأمضى في الأسر مدة تزيد على 6 أشهر، ويدخل في ذلك المدنيون الذين يؤسرون في أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن”.

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