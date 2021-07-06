تراند الفن: الكويت.. الإعدام شنقا للمتهم بقتل “فرح”

صحيفة المرصد: قضت محكمة الجنايات في الكويت، بالإعدام شنقا لـ «ف.ص» المتهم بخطف وقتل ««فرح أكبر».

وبحسب صحف كويتية، يأتي هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليها عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها.

وتعود الواقعة إلى العشرين من شهر أبريل الماضي، حيث اتهم المواطن باعتراض مركبة المجني عليها ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.

وجاء هذا الحكم بعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حيث أسندت النيابة العامة إليه أنه في 20 أبريل 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم بدولة الكويت.