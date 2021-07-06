تراند الفن: وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - ​تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صدر اليوم، أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور للثامن، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة، كما يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وأشار الوزير، إلى أنه منذ نحو أسبوعين، تم وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة “cscec” الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا 68 دورا؛ بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج 56 دورا، بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل “البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات”.

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