تراند الفن: اليوم.. ذكرى ميلاد الفنانة غادة عبد الرازق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تحتفل الفنانة غادة عبد الرازق، اليوم بذكرى ميلادها، والذي يوافق 6 يوليو لعام 1970، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرحة والسعادة.

وشاركت عبد الرازق في العديد من الأعمال أبرزها: “عائلة الحاج متولي”، “سوق العصر”، “الباطنية”، “زهرة وأزواجها الخمسة”، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية مثل: “عن العشق والهوي”، “عودة الندلة”، “حين ميسرة”، و“دكان شحاته”.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “لحم غزال” والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك معها شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وحصلت غادة عبد الرازق والإعلامية بوسي شلبي والفنانة سوسن بدر، على جائزة صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب لعام 2021، وتم الاحتفال في قصر البارون.

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