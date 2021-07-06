تراند الفن: بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في ضبط المخدرات بالشوارع

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - ذكرت صحيفة “الديلي ميل”، أن الشرطة البريطانية، حققت رقما قياسيا في ضبط 358 عشبة من مُخدر الحشيش في شوارع بريطانيا كل أربع دقائق.

وأضافت الصحيفة، أن تجارة القنب وصلت إلى أعلى مُستوى لها منذ ست سنوات، بسبب زيادة عمليات البحث، ففي العام المنتهي في مارس 2020، كان هناك 130751 ضبطية، بزيادة 21% عن عام 2019.

وقالت وزارة الداخلية، إن “الحشيش” كان أكثر المُخدرات شُيوعًا في عمليات البحث التي تُجريها الشرطة، حيث تم العثور على كميات في 71% من جميع مضبوطات المخدرات في إنجلترا وويلز في 12 شهرًا حتى نهاية مارس 2020.

وحسب الصحيفة، فقد رتفعت عمليات ضبط الشرطة للقنب العشبي بنسبة 22%، كما تم العثور على 8984 مزرعة للقنب، وهو أعلى رقم منذ عام 2017، حيث استعاد المحققون 490254 نبتة، بزيادة قدرها ربع عما كانت عليه في عام 2017 : 2019.

كما قضى الضباط داخل القوات الحدودية عامًا قياسيًا في تدمير عصابات المخدرات، واستعادة أعلى 5019 عُشبة من الحشيش في 24 عامًا، وفقا للصحيفة.

وأغلقت شرطة ويست ميدلاندز، في وقت سابق من هذا العام، مزرعة للقنب بقيمة 6.5 مليون جنيه إسترليني، وهي أكبر مزرعة للقنب تم اكتشافها على الإطلاق، مع أكثر من 6000 نبتة تنمو في 40 غرفة في والسال.

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