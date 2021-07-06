تراند الفن: وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السودانية مستجدات ملف سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 11:09 صباحاً - التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الأحد، الدكتورة مريم صادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق، خلال تواجدهما في نيويورك، في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقررانعقادها الخميس 8 يوليو 2021، بناءً على طلب من مصر والسودان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يأتي استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مُستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

و اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مُكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثهم على دعم موقف مصر والسودان، وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق مُلزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يُراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني، لما يُمثله ذلك من مُخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المُبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تُمثله هذه الخُطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

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