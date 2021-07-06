تراند الفن: الأهلي يوافق على طلب وليد سليمان بمرافقة البعثة في النهائي الإفريقي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - وافق النادي الأهلي، على طلب وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق، بمُرافقة البعثة التي تسافر إلى المغرب يوم 13 يوليو الجاري، استعدادًا لمُلاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مُوافقة النادي، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، باعتبار أن لاعبي الفريق سيكونون في حاجة لتواجد لاعب بخبرات وليد سليمان الذي يُجيد توجيه زملائه وتحميسهم قبل هذه المُواجهة الهامة والمصيرية.

ويغيب “حاوي” الأهلي عن النهائي الإفريقي بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التي أجراها منذ أيام، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية عقب مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتأهل النادي الأهلي إلى المُباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للعام الثاني على التوالي، بعدما حقّق الفوز ذهابًا إيابًا على نظيره الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع المباراتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.