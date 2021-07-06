تراند الفن: رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن إعارة لاعبه إلى دوري الدرجة الثانية الألماني

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، إعارة لاعبه الشاب ساربيرت سينج، إلى نادي ريجنسبورج المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، في إطار الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال البافاري في بيان رسمي: “ساربريت سينج صاحب الـ22 عامًا سينضم إلى نادي إس إس في يان ريجنسبورج في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة للموسم المقبل”.

وأضاف البيان: “سينج سيكتسب المزيد من الخبرات والمشاركة مع فريقه الجديد، في الموسم الماضي خرج اللاعب على سبيل الإعارة نورنبرج قبل العودة في يناير”.

ولعب سينج 38 مباراة وسجل عشرة أهداف مع فريق بايرن تحت 23 عامًا، كما خاض مباراتين مع الفريق الأول.

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