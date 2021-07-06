تراند الفن: قناة السويس تتقدم بطلب للمحكمة الاقتصادية لرفع الحجز عن “إيفر جيفن”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - تقدمت هيئة قناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا، غدا الأربعاء.

من جهتها كشفت مصادر أن دفاع هيئة قناة السويس، تقدم قبل قليل، بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز من أجل التصديق علي قرار المغادرة، يعقبه قيام محضر من المحكمة بالذهاب لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها، حتى يتثنى لهم، استكمال رحلتهم غدًا الأربعاء.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشارة إيمان زكي، وعضوية كلًا من المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد السيد، قررت الأحد الماضي، تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية “إيفر جيفن”، إلى جلسة الأحد المقبل، بناءً علي طلب طرفي الدعوة وهم الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية، وهو ما حدث ونجح الطرفين في الاتفاق على توقيع التسوية غدًا الأربعاء.

وأنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية “إيفر جيفن”، والمتحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

ومن المقرر أن تغادر السفينة البنمية، غدًا الأربعاء، يرافقها قاطرتين، ويقوم بإرشادها إثنين من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

ووجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسيين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد التسوية النهائي، صباح غدًا الأربعاء، بمبنى المارينا الجديدة، كما من المقرر حضور السفير الياباني والقنصل الهندي مراسم التوقيع.

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