تراند الفن: رئيس “خارجية الشيوخ”: الإعلان الإثيوبي ليس جديدا.. وإرادتنا السياسية قوية (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - علق الدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ على تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح عبيد في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″ أن الخطاب الذي أرسلته إثيوبيا لمصر لم يحتو على شيء جديد من الجانب الإثيوبي ولكن يتفق مع التصريحات ولهجة المسئولين الإثيوبيين خلال الفترة الماضية حول المل الثاني لسد النهضة.

وأضاف أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق خاصة أن مصر تمتلك إدارة سياسية قوية تستطيع التعامل مع هذا الملف.

يأتي هذا فيما وجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021- بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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