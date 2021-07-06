تراند الفن: محافظ البحيرة يصدر حركة تنقلات محدودة.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرارا يحمل رقم 1137 لسنة 2021 والخاص بحركة تنقلات وتكليفات بمركزي أبو المطامير وحوش عيسى، على أن يكون التكليف لمدة 6 أشهر، ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإداري للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.

وتضمن القرار أشرف محمد محمد قريطم، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى، للعمل مديرا للإدارة للإدارة الهندسية لمركز ومدينة أبو المطامير، رضا عبد العاطي عطا الله السيد، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أبو المطامير، للعمل مديرا للإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى.

كما تضمن القرار صبحى عبد العزيز الصافي محمد، سكرتير قريه الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، للعمل رئيسا لقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير، عبد الحليم محمد عاطف، رئيس قرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.

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