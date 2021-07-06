تراند الفن: يوفنتوس يستعد لإعلان عودة بيانيتش هذا الأسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل إعلان عودة البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق برشلونة الحالي وفريق السيدة العجوز سابقًا، وذلك بشكل رسمي بنهاية الأسبوع الجاري.

ووفقًا لما أكدته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فيود بيانيتش أن يكتمل الانتقال إلى يوفنتوس هذا الأسبوع ويتم إعلان ذلك رسميًا، حيث أصبح من المؤكد أنه لن يبدأ الموسم التحضيري لبرشلونة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى العملاق الكتالوني من يوفنتوس العام الماضي في صفقة تصل قيمتها إلى 65 مليون يورو، لكن موسمه الأول كان على غير المتوقع.

وسجل بيانيتش حضوره مع الفريق الكتالوني في 12 مباراة فقط في جميع المسابقات تحت قيادة رونالد كومان هذا الموسم منها 6 مباريات في الدوري الإسباني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.