تراند الفن: Israel ban on Arab family unifications lapses after PM loses vote

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - Israeli Arab women gather for a protest ahead of a vote by Israel’s parliament on renewing a law that bars Arab citizens of Israel from extending citizenship or even residency to spouses from the occupied West Bank and Gaza, Monday, July 5, 2021.(AP)

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