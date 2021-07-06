تراند الفن: قناة السويس تنهي استعداداتها لرفع الحجز التحفظي عن “إيفر جيفين”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:09 مساءً - أنهت قناة السويس الإجراءات النهائية، لرفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية “ايفر جيفين”، استعدادًا لمغادرتها واستئناف رحلتها البحرية، بعد توقف ما يقرب من 3 أشهر كاملة، بسبب تعرضها للجنوح بالترقيم 151 بالمجرى الملاحي مارس الماضي.

من جهتها كشفت مصادر ملاحية مطلعة بقناة السويس، قيام إدارة التحركات معاينة مقر السفينة الحالي بمنطقة البحيرات المرة، والتأكد من سلامة الإبحار وطاقمها البحري، بالإضافة إلى تخصيص عدد من القاطرات واثنين من كبار رجال الإرشاد، لمصاحبتها حتى انتهاء رحلتها البحرية بالمجرى الملاحي.

وتولت إدارة الإمدادات بهيئة قناة السويس، الاستعدادات الأخيرة قبل توجه السفينة المارينا الجديدة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد حتي انتهاء رحلتها بالمجرى الملاحي للقناة واستئناف رحلتها البحرية إلى هولندا.

وتقررت مغادرة السفينة البنمية منطقة البحيرات المرة إلى المارينا الجديدة، استعدادا للاحتفالية العالمية بتوقيع عقد الاتفاق النهائي بين قناة السويس وملاك السفينة البنمية، غدًا الأربعاء، والذي من المقرر أن يشهد حضور وفد رفيع المستوى من الدبلوماسيين والسفراء وكبار رجال الدولة ووكلاء ملاحيين، بالإضافة لأعضاء اللجنة المفوضة للتفاوض من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

ووجهت قناة السويس، دعوة حضور مراسم الاحتفالية الكبرى، لعدد كبير من الشخصيات العامة والمهتمة بالشأن البحري، في إطار حرصها على الحفاظ بعلاقتها بعملائها.

وكان نادي الحماية والتعويض البريطاني، أعلن سعادته للوصول إلى اتفاق مرضٍ بين الأطراف المعنية في أزمة احتجاز السفينة البنمية “إيفر جيفين”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.