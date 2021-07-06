تراند الفن: رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كافة الأجهزة المعنية تقوم بإعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، حفاظًا على ما تمتلكه مصر من كنوز وآثار، تحكى تاريخها العريق عبر مختلف العصور والحضارات، مشيرًا إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، حيث يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت واطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

جاء ذلك خلال متابعة لما يتم تنفيذه من مشروعات تتعلق بترميم وإعادة إحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، اليوم، يرافقه الدكتور خالد النعاني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدي الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته في معبد الكرنك، أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني المتهدم من أكثر من ألف سنة، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال ترميمه خلال شهر أكتوبر القادم، ووجه باستكمال جميع الصروح القائمة في المعبد، لإعادتها لأصلها، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية إعداد مذكرة تتضمن كافة الأعمال المتهدمة في المعبد، وتحديد القيمة التمويلية المطلوبة لإعادة بنائها واستعادتها كما كانت، مع تحديد مدة زمنية للتنفيذ، كما وجه بإعادة طلاء كافة المنازل المحيطة بالمعبد بلون يتماشى مع المعبد.

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