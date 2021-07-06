تراند الفن: زي النهاردة.. تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا في ريال مدريد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:09 مساءً - يُوافق اليوم الثلاثاء، الذكرى الثانية عشر، على تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعبًا بفريق ريال مدريد الإسباني، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقضى “رونالدو” تسع مواسم رفقة الميرينجي، حقق خلالها عددًا من الألقاب والأرقام القياسية، قبل أن يُغادر الفريق، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وخاض كريستيانو رونالدو 438 مباراة، رفقة ريال مدريد في مختلف البطولات، أحرز خلالها 451 هدفًا، كما حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع النادي الملكي.

وسلط الحساب الرسمي، لنادي ريال مدريد الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ذكرى قدوم “رونالدو”، حيث نشر صورة له من التقديم معلقًا عليها: “في مثل هذا اليوم عام 2009، تم تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا لريال مدريد”.

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