تراند الفن: رفع 355 إشغال طريق وإزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:09 مساءً - شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مع تأكيد ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات عن إزالة 228 حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور، 23 حالة إشغال م ابين ثابت ومتحرك بمدينة المحمودية بنطاق شوارع( الثورة، أحمد ماهر، الشهيد الصيحي)، 94 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك وعبارة عن فروشات بمركز أبو حمص.

وفي سياق متصل أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية 4 حالات تعدٍ في المهد علي الأرض الزراعية، وخارج الحيز العمراني على مساحة 160مترًا بنطاق قرية فيشا عبارة عن شدة خشبية وغرف من الطوب الأبيض والخشب والصاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.