تراند الفن: وقفة احتجاجية للمغربيات أمام سفارة بلادهن في القاهرة.. وسفير الرباط يُعلق (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:09 مساءً - نظمت عدد من النساء المغربيات المقيمات في مصر، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المغربية في القاهرة، على فترة الحجر الصحي عند وصولهن المغرب.

وقال أحمد التازي، سفير المملكة المغربية في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن عددا من النساء المغربيات تجمعوا اليوم أمام مصر السفارة، للمطالبة بإمكانية إعفائهن وأزواجهن من فترة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند دخولهن للتراب المغربي، وذلك بعدما أصبحت مصر مصنفة ضمن لائحة البلدان التي يتعين على القادمين منها الخضوع لذلك الإجراء.

وأوضح السفير المغربي أن القرار ذي الصلة الذي اتخذته السلطات المغربية، هو قرار مبني على اعتبارات صحية خالصة.

وأكد أن القسم القنصلي للسفارة المغربية بالقاهرة، يتعامل مع طلبات المحتجات بكل مسؤولية، ووفقا للأنظمة المغربية ومراعاة لمصالح الجالية.

وقرّر المغرب، الأحد الماضي، فرض حجر صحي على القادمين من مصر وتونس وروسيا لمدة 10 أيام باستثناء الملقحين ضد فيروس كورونا، وفق بيان للجنة الوزارية “لتتبع كورونا”.

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