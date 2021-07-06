تراند الفن: فيديو “عربة الخضار” الذي أثار جدلا واسعا في الأردن وأطاح بمسؤول

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏51 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: أقالت أمانة عمان الكبرى بالأردن، مسؤولا بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تدمير عربة خضار في أحد أسواق المدينة بحسب “العربية”. وظهر في الفيديو لحظة تدمير العربة عبر إحدى الجرافات العملاقة، فيما ندد رواد السوشيال ميديا بهذا التصرف الذي اعتبروه “قطعا للأرزاق”، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وذكرت وسائل إعلام محلية في الأردن، الثلاثاء، أنه قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، إعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه بسبب الواقعة وتم فتح تحقيق في الحادث.

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