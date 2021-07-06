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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 51 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: أقالت أمانة عمان الكبرى بالأردن، مسؤولا بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تدمير عربة خضار في أحد أسواق المدينة بحسب “العربية”.
وظهر في الفيديو لحظة تدمير العربة عبر إحدى الجرافات العملاقة، فيما ندد رواد السوشيال ميديا بهذا التصرف الذي اعتبروه “قطعا للأرزاق”، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وذكرت وسائل إعلام محلية في الأردن، الثلاثاء، أنه قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، إعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه بسبب الواقعة وتم فتح تحقيق في الحادث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو “عربة الخضار” الذي أثار جدلا واسعا في الأردن وأطاح بمسؤول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.