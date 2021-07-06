تراند الفن: وزير الري السوداني يتوجه للولايات المتحدة استعدادًا لحضور جلسة مجلس الأمن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:09 مساءً - توجه ياسر عباس، وزير الري السوداني، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمُشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الخميس المقبل حول قضية سد النهضة.

وكان ياسر عباس، وزير الري السوداني، قال إن استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة يعد نجاحًا للدبلوماسية السودانية وتأكيدًا واضحًا على حجة السودان بأن الملء الأحادي يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الري السوداني على تويتر، مساء أمس الاثنين، فيما تعقد جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن سد النهضة الإثيوبي يوم الخميس المقبل، بناء على طلب سوداني.

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