فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: علمت “المرصد” أنه تم القبض على شخص أقام حفلاً مزدحماً، وخصص مركبة بها مبخرة كنوع من التباهي لتكريم الحضور في إحدى مناطق المملكة. كما قررت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيل سائق السيارة بكفالة، بعد تسليم المركبة، فيما طلبت الجهات المختصة من صاحب المناسبة تسجيل أسماء الحضور. وظهر في فيديو متداول، مركبة صغيرة تحتوي على مبخرة تسير في إحدى المناسبات لتوزيع البخور في الهواء، فيما وثق الفيديو شخص يقف على منصة ويلقي كلمة على الحضور. وبحسب الفيديو المتداول، تصاعدت الأدخنة في جميع أرجاء المكان، وسط مطالبات بالقبض على الحضور الذي بلغ عددهم أكثر من 50 شخصاً ومنظم المناسبة، لمخالفته الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد كورونا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل استدعاء الشخص المتباهي بمركبة البخور في إحدى المناسبات بالمملكة-فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.