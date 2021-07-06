نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم بنصف السعر وأقوي الخصومات حتي 50% لا تفوتوها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم بنصف السعر ، تعتبر متاجر بنده وهايبر بنده من أفضل المتاجر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. حيث أنها تمتاز بتقديمها لمنتجات ذات جودة عالية وبأفضل الأسعار. بالإضافة الي عروض بنده الأسبوعية والتي تبدأ من يوم الأربعاء من كل أسبوع بأقوي الخصومات حتي 60%. كما تمتاز بنده بتقديمها لمنتجات بنده الغذائية عالية الجودة. وفي هذا الأسبوع سنعرض في مقالتنا كتالوج العروض الترويجية والذي يتزامن مع أول الشهر وفترة شراء مقاضيك الشهرية وقرب حلول عيد الأضحي المبارك.

عروض بنده اليوم بنصف السعر

تشمل عروض بنده السعودية علي خصومات علي أجهزة المطبخ الكهربائية مثل قطاعة أي تي سي وخلاط مولينكس مع مطحنتين وبسعر 189 ريال سعودي. بالإضافة الي خلاط فيليبس وعصارة مولينيكس وقطاعة فيليبس. وفرن كهربائي أي تي سي 45 لتر وبسعر 229 ريال سعودي. كما تتضمن عروض بنده علي التلفزيونات علي خصومات علي تلفزيون دورا 65 بوصة بماوس وكيبورد لاسلكي وبسعر 2099 ريال سعودي. وتلفزيون إمبكس جلوريا وتلفزيون سكاي وورث جوجل وأي تي سي وتشمل تلك العروض ماوس وكيبورد وتوصيل وتركيب مجاني في الأسواق المختارة والموجودة بالعروض الترويجية.

خصومات بنده السعودية لهذا الأسبوع

تتضمن عروض هايبر بنده اليوم علي خصومات منتجات العناية مثل صابون دودر بلدي لستة قطع بالمجموعة وصابون ديتول بسعر 13.95 ريال للحبة وسائل يدين مضاد للبكتيريا من ديتول بالإضافة الي شراح فيت الشمعية لإزالة الشعر. وخصومات علي منتجات العناية بالفم مثل معجون أسنان سنسوداين ومعجون أسنان بياض ثري دي ديلوكس كرست ومعجون أسنان كلوس وسيجنال وغيرها من العروض المتعددة والمتنوعة بنصف الأسعار كما هو موضح بصور الكتالوج الموضح إدناه.

أجدد عروض بنده اليوم

تشمل خصومات هايبر بنده علي منتجات الألبان ماركة بنده مثل لبنة بنده وجبنة مطبوخة وصدور دجاج 2 كيلو بسعر 41.95 ريال سعودي. وخضروات بنده وعسل طبيعي بععبوة ضاغطة. بالإضافة الي طحينة بنده وزيت زيتون بكر ممتاز وتونا وذرة حلوة وخل قصب السكر الطبيعي. باإضافة الي خصومات علي منتجات مساحيق الغسيل مثل مسحوق غسيل مركز اريال 7 كيلو بسعر 58.95 ريال ومسحوق غسيل بونكس مركز بحجم 2.5 كيلو وبسعر 16.95 ريال. ومسحوق غسيل أومو مركز للغسالات التي تعبأ من الأمام أو الأوتوماتيكية كمفرت 5 كيلو.