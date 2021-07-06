تراند الفن: باريس سان جيرمان يؤجل فحص راموس.. والخميس الإعلان الرسمي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل إتمام توقيع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، وذلك في إطار تدعيمات الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فتقرر تأجيل الفحص الطبي من اليوم الثلاثاء حتى غد الأربعاء ومن ثم إتمام توقيع العقود بإعلان الصفقة في نفس يوم الفحص الطبي أو تأجيلها يوم آخر.

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن إعلان الصفقة يوم الخميس المقبل كأقصى تقدير، على أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في اليوم ذاته.

ورحل راموس عن ريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع النادي الإسباني وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، وبات قريبًا من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

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