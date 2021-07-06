تراند الفن: شاهد:تقرير اقتصادي يكشف تداعيات قرار المملكة الجديد بشأن استبعاد استيراد السلع من الأسواق الحرة في دول الخليج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : سلط تقرير لقناة “سي إن بي سي” الضوء على القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة للنهوض بالصناعة المحلية والمنتج المحلي، خاصة ما يتعلق باستيراد المنتجات من دول مجلس التعاون.

البضائع المنتجة في المناطق الحرة

ووفقاً للتقرير فإنه من ضمن القرارات التي أثارت اهتماماً في الأوساط الاقتصادية، استبعاد السعودية للسلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.

كما جاء في القرار الوزاري المنشور بجريدة “أم القرى” أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

أزمة للإمارات

وأوضح التقرير أن القرار السعودي سوف يشكل أزمة لدولة الإمارات خاصة أنها تعتمد على التصدير بشكل كبير لدول التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن قرار المملكة يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ووزيادة عدد المصانع والوظائف، حيث أن عدد المصانع بالمملكة يبلغ 9590 مصنعاً بحجم استثمارات 1.1 تريليون ريال.

نسب التبادل التجاري بين البلدين

واستعرض التقرير بعض الأرقام التي توضح نسب التبادل التجاري بين المملكة ودبي ، حيث أن مساهمة المناطق الحرة بالتجارة الحرة لدبي خلال الربع الأول من 2021 38% وعام 2020 39%.

وأكد التقرير أن السعودية الشريك الأول خليجياً وعربياً لدبي، والرابع عالمياً، بينما بلغت التجارة الخارجية بين المملكة ودبي خلال 2020م 54 مليار درهم، فيما بلغت 14.7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021.



