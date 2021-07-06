تراند الفن: تعرف على سبب تنظيم فتيات مصريات ممر شرفي لشاب داخل إحدى الجامعات_فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: نظم عدد كبير من الفتيات في مصر ممراً شرفياً للطالب أحمد رمضان في كلية صيدلة جامعة الزقازيق بعد مساعدة زملائه في الدفعة الخامسة من الكلية.

ورأى أحد الطلاب: “دفعة كاملة عملت ممر شرفي لطالب زميلهم شايف كم الحب ده لأن ده ما شاء الله عليه من الطلبة المتفوقة عمره ما تخلى عن حد فينا بيساعدنا في حياتنا الدراسية وأي مشكلة تواجهنا بيعمل مجهود رهيب علشان يقف جنبنا وينجحنا يعمل ريكوردات مفهمتش هينزلك ويشرحلك ده اسمه أحمد رمضان”.

ومن جانبها، ذكرت طالبة:”أول يوم ليا في الكلية كنت تايهة أنا وصاحبتي ومش عارفين نروح فين دكتور رمضان قابلنا وعرفنا على الكلية وحقيقي الكلية هتكسب شخص زي دا كمعيد والدفعات الجاية كلها ربنا يباركله ويجعله في ميزان حسناته”، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وعلى النحو ذاته، أوضحت طالبة أخرى: “يستاهل أكتر من كده والله ومفيش أي حاجة توفيه حقه حقيقي، ربنا يوفقه في حياته ويسهل عليه كل صعب بحق ما سهل علينا ووقف جمبنا وساعدنا وكان بيتفنن إزاي يوصلنا المعلومة ويبسط الدنيا علينا”.

ومن جهته، قال رمضان عباس والد الطالب المتفوق، إن نجله من المتفوقين دراسيا طوال عمره، وإنه يحصل على تقديرات عالية سنويا مما يؤهله أن يكون من أوائل الكلية.

وتابع أن ” نجله كان يعمل على شرح المناهج مجانا، ابتغاء الثواب من الله وزكاة عن علمه، وعرض عليه الشرح في سنتر الدروس الخصوصية، لكنه رفض ذلك تمام”.