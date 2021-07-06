تراند الفن: قبل بدء العام الدراسي الجديد..تعرف على مخاطر ارتداء الأطفال لـ”قناع كورونا” لمدة 3 دقائق  

صحيفة المرصد: أوضحت دراسة جديدة، أن الأطفال الصغار ربما أصيبوا بمستويات غير آمنة من ثاني أكسيد الكربون بسبب ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا، العام الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال وصلوا إلى مستويات أكثر بـ12 مرة فوق المستوى المقبول من ثاني أكسيد الكربون لمجرد ارتداء القناع لمدة 3 دقائق فقط، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتأتي هذه الدراسة قبل أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، حيث يستعد الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، وغالبيتهم لم يتلقوا التلقيح، الذي يشمل حاليا الكبار، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

واختبرت الدراسة كل طفل من أطفال العينة، حيث طلب منهم أن يرتدوا الأقنعة الطبية لمدة ثلاث دقائق مرتين.

واعتبر الباحثون أن مستويات ثاني أكسيد الكربون كانت لدى الأطفال أكبر مما لدى الكبار، كما لاحظوا أن بعض الأطفال في الدراسة اشتكوا من آثار جانبية لزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون.