فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان- الثلاثاءـ أن الخلاف النفطي ليس بين السعودية والإمارات بل بين الثانية ومنظمة “أوبك” مؤكدا في الوقت نفسه أن الخلافات واردة في الحكومة نفسها وبالتالي فحدوثها أمر طبيعي بين الدول. خلاف الإمارات مع أوبك

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “كل مرة يغرد لي واحد عن الخلاف السعودي الاماراتي..يا جماعة الخير خلاف الإمارات مع أوبك…منظمة..فلا يسيس البعض الأمور على هذا النحو…ثم إنه لا أنتم ولا أنا من شأننا الخوض في المسائل الخلافية.. هذه أمور لها أهلها”. وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا في تغريدة أخرى: “بالنسبة لي المملكة هي الإمارات والإمارات هي المملكة…الحكومة الواحدة تجد فيها وزراء يختلفون…الناس لا يمكن على الدوام تكون لهم وجهة نظر واحدة”. تأسيس السعودية شركة طيران

وتابع المسؤول الأمني الإماراتي قائلا: “المشكلة أن ذباب البعض من الحوث والاخونج والمتربصون…يحاولون الزج بما يتمنون…أحداث شرخ بين الإمارات والسعودية..وهذه أساليب منذ الربيع وهم يبيعون ويشترون فيها..وفشلوا”. ورد خلفان على حديث مغرد حول “غيرة” الإمارات من تأسيس السعودية شركة طيران تنافس “طيران الإمارات” قائلا: “الذي يغرد ويرسل تغريدته لي بأننا نغار من تأسيس شركة طيران سعودية جديدة تنافس الاماراتية والقطرية وأننا نحن متضايقين من ذلك اليس لوحا…ياعزيزي اللهم زد من خطوط الطيران وبارك …التنافس في خدمة المسافرين نعمة للجميع”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من “ضاحي خلفان” على وجود خلاف بين السعودية والإمارات وإعلان المملكة عن تأسيس شركة طيران! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.