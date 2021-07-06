تراند الفن: 3 رسائل من رئيس مجلس الشيوخ للحكومة والإعلام والشرطة بعد انتهاء دور الانعقاد الأول

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:09 مساءً - وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رسائل للحكومة والإعلام وجهاز الشرطة، خلال كلمته بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الأول للمجلس.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ، التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: “فقد بذل بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة، وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فكان له الدور البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهدًا بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك أمام الجلسات العامة”.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحوري في نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق.

وقال عبد الرازق: :ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر بأسمي وباسمكم للسادة ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم، ونسأل المولى عز وجل دائمًا وأبدًا التوفيق والسداد”.

كما أكد رئيس المجلس أن النواب بذلوا دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا في مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة، والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.



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