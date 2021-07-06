تراند الفن: محافظ المنيا: لا تهاون مع المخالفين في التعدي على أراضي أملاك الدولة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال الجولة الميدانية لمتابعة مشروعات “حياة كريمة” بقرى مركز ملوي، إن جميع أجهزة المحافظة لن تتهاون في التصدي لأى حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة، وكل من تسول له نفسه بعدم احترام القانون، مشددًا على ضرورة مراجعة أوضاع العقارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة “ملوي” في بيان له، استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي على حق من حقوق الدولة، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة.

وقرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح التراخيص لسيارات الأجرة، بدائرة قري مركز المنيا، وفقًا لحكم المادة (28) من قانون المرور، المشار اليه لمن يمتلك سيارة ربع نقل تستخدم في نقل الركاب من قري مركز المنيا إلى مدينة المنيا، والعودة على ان يتم الاستبدال بسيارة سبعة راكب (فان)، تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك، استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال المحافظ، إنه سيتم البدء في تطبيق التجربة بإجمالي (80) سيارة فان، بنطاق مركز المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، على أن تتولى إدارة المرور إجراءات تنفيذ الاستبدال بثلاثة خطوط، بمركز المنيا تباعًا وعلى مراحل، على النحو التالي، حيث سيتم البدء بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بواقع (20) سيارة، والوحدة المحلية لقرية بنى أحمد، بواقع (30) سيارة، والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بواقع (20) سيارة، ثم باقي الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بالأعداد التي يتم تحديدها بكل قرية، بناءً على عرض إدارة المرور، وموافقة المحافظ، بالإضافة إلى الترخيص لـ (10) سيارات، سبعة راكب (فان)، للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعي بكمين الصفا، وأحياء الزهراء، والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكني تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع عدة ضوابط للبدء في إجراءات الترخيص، منها، أن يتم تحديد العدد المزمع ترخيصه بكل قرية من خلال إدارة المرور بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأن يكون الاستبدال المشار اليه للسيارات الربع نقل التي يثبت من خلال إدارتي المواقف، والمرور بالمحافظة، إنه ا تستخدم في نقل الركاب، كما سيتم زيادة اعداد السيارات في حال الاحتياج بكل قرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.