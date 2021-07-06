تراند الفن: خبر سار: أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 2014

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد – رويترز: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، اليوم الثلاثاء، ووصل الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 2014.

جاء ذلك بعد عدم توافق منتجي “أوبك+” حول خطط لزيادة الإمدادات في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي.

وقفز خام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 77.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2018.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 1.75 دولار أو 2.3% عند 76.91 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وكشفت وكالة “رويترز” أن “السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا، وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتا عن يوليو “.