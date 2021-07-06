تراند الفن: نادر شوقي: طرحت 8 لاعبين على الزمالك.. و”عاشور” تلقى عرضًا من تركيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، العروض التي تلقاها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: “نجوم الزمالك تلقوا عروضًا متعددة خلال الفترة الأخيرة، منهم إمام عاشور الذي تلقى عرضًا من أحد الأندية التركية، وكذلك يوسف أوباما الذي تلقى عرضًا من الدوري السعودي”.

وتابع: “أستبعد عودة أحمد رفعت وباسم مرسي لنادي الزمالك مرة أخرى، لأن السياسة داخل النادي الأبيض اختلفت عن السابق.. عرضت على باسم مرسي العمل معي قبل 4 سنوات عند عودتي من بلجيكا، وعرضت على نادي الزمالك 8 لاعبين في الفترة الأخيرة من بينهم باسم مرسي وأحمد رفعت لاعب المصري”.

واصل نادر شوقي حديثه: “وليد سليمان لن يعتزل في الوقت الحالي، ومستمر في الملاعب حتى الموسم المقبل، كما أن مصطفى محمد سيتألق في الدوري الإنجليزي حال انضمامه”.

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