تراند الفن: إيداع طفل حديث الولادة عُثر عليه وسط الزراعات الوحدة الصحية بطوخ

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة، داخل الزراعات، بقرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ من أهالي قرية العمار بطوخ، بالعثور على جثة طفل وسط الزراعات.

وانتقلت قوة أمنية من مركز طوخ، وتم إيداع الطفل داخل الوحدة الصحية بالقرية لحين عمل التحريات حول الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول لأي معلومات أو مشاهدات تساعد في الوصول إلى أسرة الطفل أو المسئول عن إلقائه في الزراعات.

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