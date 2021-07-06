تراند الفن: رئيس جامعة حلوان: بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى بدر الجامعي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، تطوير مستشفى بدر الجامعي، حيث تم تجهيز وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية داخل المستشفى، وبدء العمل بأحدث الأجهزة به.

وقال بيان صادر عن الجامعة، إن ذلك تحت ريادة الدكتور ممدوح مهدى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية، وتحت إشراف الدكتور وليد السروجي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفي، مدير مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.

وأشاد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان بتضافر كل الجهود الجماعية في عملية التطوير التي تتم باستمرار على أعلى مستوى بمستشفى بدر الجامعي لتظهر في أبهى صورة لها لتقديم خدمات طبية كبرى، وتوفير كافة التخصصات لتلبية احتياجات المرضى، موضحًا أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة.

وأفاد الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن هذا التطوير يأتي في إطار دور جامعة حلوان لتقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على المستشفى، وسعي الجامعة إلى التطوير المستمر، في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، موجها الشكر إلى البنك الأهلي المصري، لدوره في التبرع وتجهيز وحدة القسطرة بأحدث جهاز فيليبس Azurian.

وقال الدكتور وليد السروجي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورًا بمصر، وأحدث أجهزة موجات صوتية للقلب ورعاية قلب حديثة التجهيز، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى جاهزية المستشفى بأحدث اجهزه لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم، وتم رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها وجارى الانتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للاستعداد لتشغيلها في المرحلة الثانية.

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