تراند الفن: الزمالك يبحث عن بديل.. النادي ينتظر “رد بوش” والأولوية للإسباني

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية دراسة عدد من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب في كرة السلة، تمهيدا لاختيار واحد منهم في الفترة المقبلة.

وعلم القاهرة 24 أن اللجنة بدأت في هذه الخطوة تحسبا باعتذار أوجستي بوش، المدير الفني الحالي للفريق عن تجديد عقده، في حالة تلقي عرض من الدوري الإسباني كما أكد.

ولن تبدأ اللجنة في اتخاذ أي خطوات نحو أي مدرب إلا بعد الرد من جانب بوش، الذي طلب منحه فرصة من الوقت لدراسة عدد من الأمور الخاصة إلى جانب أنه ينتظر عرضا في الدوري الإسباني وسيكون له الأولوية في حالة وصوله.

وتضع اللجنة الاسباني أوجستي بوش، كأولوية واختيار اول لها لقيادة فريق السلة في الموسم المقبل خاصة بعدما نجح في قيادة الزمالك للفوز بالدوري، وأيضا البطولة الإفريقية وسيشارك الموسم المقبل في البطولة الإفريقية من جديد.

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