تراند الفن: التعدي على سيدة قاومت التحرش بها في الطالبية بالجيزة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - حصل “القاهرة 24″، على مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، أثناء محاولة 3 أشخاص التحرش والتعدي على سيدة بأحد الشوارع بمنطقة الطالبية فيصل.

وأوضح الفيديو تعرض سيدة للتعدي بالضرب بعد رفضها التحرش بها في أحد الشوارع بمنطقة الطالبية فيصل بالجيزة، وفي المقطع تظهر سيدتان يسيران في أحد شوارع منطقة الطالبية، وفجأة تتوقفان أمامهم 3 شباب واعتراضهم على التعدي عليهما بألفاظ وملامسة أماكن حساسة بجسدهما.

وتروي “ه. م” لـ”القاهرة 24″ أنها أثناء عودتها إلى المنزل بمنطقة الطالبية بصحبة أحد صديقاتها، تفاجأت بثلاثة أشخاص يعترضهما وسبهما بأبشع الألفاظ وحاولوا التعدي عليهما بالضرب وملامسة مناطق حساسة في جسدهما.

وأكدت “ه. م” أن المتهمين عندما لمحوها نده عليها بترديد ألفاظ جنسية، وعندما لم تستجب لهم اعترضوا سيرها “مش بننده عليكِ”.

وتابعت السيدة أن “هؤلاء الأشخاص يبيعون المخدرات أسفل العقار للمارة، ويعاكسون الفتيات المارة من الطريق”.

واستطردت أنها استنجدت بالمارة ولكن لم يتمكنوا من القبض على المتهمين، وعلى الفور توجهت إلى قسم شرطة بولاق لتحرير ضدهم محضر حمل رقم 5876 لسنة 2021 إداري بولاق الدكرور.

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