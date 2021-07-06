تراند الفن: مدرب إسبانيا للشباب: المنتخب الأول يستحق الـ”يورو”.. وأتمنى رؤية “صلاح” مع الريال أو برشلونة (حوار)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 03:09 مساءً - يعتبر دافيد جوردو مدرب منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، من أبرز المدربين لفئات الشباب في إسبانيا، خاصة بسبب المستوى المميز الذي يقدمه أي منتخب من الفئات العمرية الصغيرة، أو الإنجازات التي حققها معهم أو المواهب التي أظهرها للجميع.

وتحدث جوردو في حوار خاص لـ”القاهرة 24″، عن حظوظ منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأفضل اللاعبين في البطولة حاليًا، والمدربين للمنتخب على مر التاريخ، بخلاف حديثه عن أفضل نادٍ في إسبانيا حاليًا بين الثلاثة الكبار، ورغبته في رؤية النجم المصري محمد صلاح بقميص أحد قطبي الليجا.

وفيما يلي نص الحوار:

-بداية.. لو تحدثنا عن مسيرتك التدريبية؟

كان لديّ العديد من المحطات في مسيرتي التدريبية، فقد عملت مدربًا لمنتخب إسبانيا تحت 16 و17 و18 و19 عامًا، وأيضًا عملت مساعد مدرب لمنتخب تحت 21 عامًا، بخلاف عملي مدربًا في بعض أندية إسبانيا مثل ليجانيس والكالا وألكوركون.

– من هو أفضل مدرب قاد منتخب إسبانيا الأول على مدار تاريخه؟

في الحقيقة من الصعب اختيار مدرب واحد، ولكن يعتبر أفضل ثلاثة يمكن أن يكونوا مروا على المنتخب الإسباني هم كل من لويس أراجونيس، وفيسنتي ديل بوسكي، ولويس إنريكي.

– من برأيك أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا؟

كرة القدم هي رياضة جماعية، وليس من العدل دائمًا إبراز لاعب واحد، ولكني سأبقى معجبًا دائما بكل من تشافي هيرنانديز، وديفيد فيا، وبويول، وإيكر كاسياس، وراؤول.

– ما رأيك في مستوى المنتخب الإسباني في يورو 2020.. وما الذي ينقص الفريق حتى الآن؟

إسبانيا لديها فريق شاب للغاية، وعلى الرغم من كونه تنافسيًا، إلا أنه يتمتع بنظام لعب عميق الجذور، وهناك انسجام كبير بين الجميع، وأنا متأكد من أنه سيلعب دورًا كبيرًا في البطولة.

-بما أنك مدرب منتخب الشباب.. ما هو أكثر أسلوب تعتمدون عليه لتعليم اللاعبين الانسجام؟

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